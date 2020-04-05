В Калининграде автомобиль улетел в питьевой канал, водитель исчез

5 Апр 2020 2020-04-05T15:21:59+03:00

Происшествие произошло, вероятно, в ночь с субботы на воскресенье

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В Калининграде в ночь с субботы на воскресенье произошло загадочное ДТП. Неизвестный на «Мазде» свалился в питьевой канал Ланграбен, а сам исчез.

Автомобиль, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала» утром обнаружили дежурные обходчики.

- Наши сотрудники, выехав на место, взяли пробы воды, - сообщил пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин. – Результаты анализа показали, что загрязнение воды канала не выявлено, поэтому мы свои претензии снимаем. Но, вероятно, претензии должны остаться у ГИБДД.

Днем на берег канала приехали также сотрудники МЧС, однако спасать им было некого.

ИСТОЧНИК KP.RU