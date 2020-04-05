Калининградские власти рассказали, как будут работать МФЦ на следующей неделе

5 Апр 2020 2020-04-05T16:34:24+03:00

В центрах собираются принимать документы только по пяти видам услуг

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В Калининградской области до 12 апреля МФЦ останутся закрытыми для населения, как это было установлено ещё в начале режима самоизоляции. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Так, центры продолжат работать только по предварительной записи и выдавать результаты оказания услуг, по которым получили документы до 28 марта включительно. Кроме того, сотрудники будут принимать документы для предоставления только следующих пяти услуг:

— выдача и замена внутренних паспортов гражданина РФ;

— проведение экзаменов на права и выдача водительских удостоверений при замене, утрате или хищении;

— регистрационный учёт россиян по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ;

— кадастровый учёт недвижимости и прав на неё;

— регистрация, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Другие госуслуги продолжат оказывать в режиме онлайн через Единый портал государственных услуг.

Напомним, ранее в Калининградской области из-за эпидемии коронавируса еще на одну неделю продлили режим самоизоляции для всего населения.

ИСТОЧНИК KP.RU