Калининградские власти рассказали, как будут работать МФЦ на следующей неделе
В Калининградской области до 12 апреля МФЦ останутся закрытыми для населения, как это было установлено ещё в начале режима самоизоляции. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.
Так, центры продолжат работать только по предварительной записи и выдавать результаты оказания услуг, по которым получили документы до 28 марта включительно. Кроме того, сотрудники будут принимать документы для предоставления только следующих пяти услуг:
— выдача и замена внутренних паспортов гражданина РФ;
— проведение экзаменов на права и выдача водительских удостоверений при замене, утрате или хищении;
— регистрационный учёт россиян по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ;
— кадастровый учёт недвижимости и прав на неё;
— регистрация, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Другие госуслуги продолжат оказывать в режиме онлайн через Единый портал государственных услуг.
Напомним, ранее в Калининградской области из-за эпидемии коронавируса еще на одну неделю продлили режим самоизоляции для всего населения.
ИСТОЧНИК KP.RU