В областном правительстве прокомментировали отмену поездов в Калининград
Областные власти назвали «неприятной» новость об отмене поездов в Калининград. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на региональное правительство.
— Мы надеемся, что в ближайшее время на эти направления будут возвращены хотя бы минимальное количество поездов в неделю, чтоб дать возможность жителям, которым нельзя пользоваться воздушным транспортом по медицинским показаниям, выехать из региона в случае необходимости и вернуться домой, — говорится в сообщении.
Также в правительстве уточнили, что ограничение касается только пассажирских перевозок. Грузы продолжат доставлять в прежнем режиме без ограничений.
Напомним, в РЖД заявили об отмене поездов, которые следуют транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград с 6 апреля. Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.
ИСТОЧНИК KP.RU