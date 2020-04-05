В областном правительстве прокомментировали отмену поездов в Калининград

5 Апр 2020 2020-04-05T17:16:46+03:00

Власти надеятся, что на местное направление вернут хотя бы минимальное число составов

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Областные власти назвали «неприятной» новость об отмене поездов в Калининград. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на региональное правительство.

— Мы надеемся, что в ближайшее время на эти направления будут возвращены хотя бы минимальное количество поездов в неделю, чтоб дать возможность жителям, которым нельзя пользоваться воздушным транспортом по медицинским показаниям, выехать из региона в случае необходимости и вернуться домой, — говорится в сообщении.

Также в правительстве уточнили, что ограничение касается только пассажирских перевозок. Грузы продолжат доставлять в прежнем режиме без ограничений.

Напомним, в РЖД заявили об отмене поездов, которые следуют транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград с 6 апреля. Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

ИСТОЧНИК KP.RU