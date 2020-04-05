Алиханов: Отмена всех поездов в Калининград не повлечет экономические потери
По словам губернатора, в условиях самоизоляции услуги РЖД неостребованы
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Отмена всех поездов в Калининград из-за короновируса не приведет к экономическим потерям. Об этом РБК заявил губернатор Антон Алиханов.
— Экономические потери за этим не последуют. С учетом ситуации самоизоляции не могу говорить о том, что услуги РЖД особенно востребованы, — заявил губернатор.
По словам Алиханова, железнодорожное сообщение остается на минимальных показателях, «чтобы не прерывать связь с основной территорией».
ИСТОЧНИК KP.RU