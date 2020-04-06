С понедельника в Калининградской области стартует обучение в дистанционном режиме

6 Апр 2020 2020-04-06T10:13:26+03:00

Многие школы уже давно используют разные платформы для обучения в некоторых классах, теперь в этом режиме будет вся система образования

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С понедельника, 6 апреля, в Калининградской области обучение начнут ученики школ, студенты колледжей и вузов. Как сообщила министр образования региона Светлана Трусенева, в учреждениях среднего профессионального образования изменены образовательные программы так, чтобы сейчас продолжились лекционные занятия, а практика перенесена на более поздний срок.

«Новый формат работы накладывает большую ответственность на всю систему образования. Призываю всех участников учебного процесса – детей, родителей, учителей, педагогов, администрации учреждений – с терпением и понимаем отнестись ко всем перебоям, которые могут быть в первые дни, – подчеркнула Светлана Трусенева. – Многие школы уже давно используют разные платформы для обучения в некоторых классах, теперь в этом режиме будет вся система образования. Хотелось бы поблагодарить педагогов, которые потратили время таких длинных весенних каникул для самообразования, отлаживания работы со своими подопечными учениками. У нас все получится».

Также Трусенева сообщила, что всем тем, кто получал льготное горячее питание, будут выданы продуктовые наборы. Кроме того, с 6 апреля начнут работу горячие линии по всем вопросам, касающимся образования, как в министерстве, так и в муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU