2020-04-06T10:20:47+03:00
Общество

Молодежный центр Калининграда открыл онлайн-курс тренировок по гимнастике

Также в режиме онлайн проводятся мастер классы и конкурсы
Виктор Сергеев
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Молодежный центр Калининграда начал в режиме онлайн проводить спортивные разминки и тренировки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Также в режиме онлайн проводятся мастер классы и конкурсы, размещаются информационные посты по вопросам сохранения здоровья и соблюдения основных мер профилактики коронавируса. Например, руководители эстрадно-хореографического ансамбля «Контрданс» Мария Купчихина и Лариса Тесля, подготовили видео-курс «Партерная гимнастика и основы хореографического искусства дома».

«Запущен ряд флешмобов, которые неформальным способом транслируют молодежи города важность соблюдения режима во время сложной эпидемиологической ситуации», - отметили в пресс-службе мэрии.

Ссылка на видео-курс: https://vk.com/video-104555330_456239019

ИСТОЧНИК KP.RU

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