2020-04-06T10:27:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Литве 14 человек умерло от коронавируса

За сутки в стране также подтвердили 32 новых случая коронавируса
Виктор Сергеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В понедельник, 6 апреля в Паневежской республиканской больнице скончался больной коронавирусом пациент. Это уже 14-й случай смерти от данного заболевания в Литве, пишет DELFI.

Сообщается, что пациент был из группы риска.

За минувшие сутки в соседней республике подтвердили 32 новых случая коронавируса, сообщает литовский Минздрав. Всего в Литве зафиксировано 843 случая заболевания.

В Литве действует карантин - жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться друг с другом на расстоянии не менее 2 м, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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