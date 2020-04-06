В Литве 14 человек умерло от коронавируса
В понедельник, 6 апреля в Паневежской республиканской больнице скончался больной коронавирусом пациент. Это уже 14-й случай смерти от данного заболевания в Литве, пишет DELFI.
Сообщается, что пациент был из группы риска.
За минувшие сутки в соседней республике подтвердили 32 новых случая коронавируса, сообщает литовский Минздрав. Всего в Литве зафиксировано 843 случая заболевания.
В Литве действует карантин - жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться друг с другом на расстоянии не менее 2 м, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей.
ИСТОЧНИК KP.RU