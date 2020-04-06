В Калининграде на территории автосервиса ночью горели четыре автомобиля

6 Апр 2020 2020-04-06T10:29:19+03:00

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В Калининграде в ночь на понедельник 6 апреля серьезный пожар случился на улице Толбухина. В 01:28 поступило сообщение о том, что на территории автосервиса «Толбухиский» горят машины.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, полностью выгорели два автомобиля: «Лексус», и «Ниссан». У автомобиля «Лада Гранта» оплавился задний бампер, у автомобиля «Фольксваген Пассат» оплавился левый бок.

Кроме того у здания автосервиса огнем оказалась повреждена стена и кровля на площади 30 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Накануне днем 5 апреля в поселке Солдатово Гвардейского района выгорел автомобиль «Мазда 323» без государственных номеров.

Причины пожаров предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU