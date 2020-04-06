В Калининградской области уже четвертые сутки нет новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 19 случаев заражения
.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49-ти регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.
В Калининградской области новых случаев заражения не выявляется со 2 апреля, когда было подтверждено сразу семь случаев. Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 19 случаев заражения.
Больше всего случаев в России за сутки выявлено в Москве – 591 случай, в Московской области – 82 случая. Еще 35 случаев зафиксировано 35 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU