2020-04-06T10:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области уже четвертые сутки нет новых случаев коронавируса

Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 19 случаев заражения
Виктор Сергеев
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49-ти регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.

В Калининградской области новых случаев заражения не выявляется со 2 апреля, когда было подтверждено сразу семь случаев. Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 19 случаев заражения.

Больше всего случаев в России за сутки выявлено в Москве – 591 случай, в Московской области – 82 случая. Еще 35 случаев зафиксировано 35 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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