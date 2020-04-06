В Калининградской области сократилось число находящихся под меднаблюдением из-за коронавируса людей

6 Апр 2020 2020-04-06T11:11:54+03:00

28 человек находятся в обсерваторе в лагере «Паруса надежды» в Светлогорске

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По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Калининградской области на COVID-19 обследовано 5 364 человекa, это на 179 человек больше, чем накануне. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Под медицинским наблюдением в области находятся 1026 человек, это на 63 человека меньше, чем днем ранее. 28 человек находятся в обсерваторе в лагере «Паруса надежды» в Светлогорске.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе не выявлено новых случаев заболевания. Всего в области заболело 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU