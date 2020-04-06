2020-04-06T11:36:21+03:00
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В Калининграде тротуары, дороги и остановки обрабатывают антисептиком

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде тротуары, дороги и остановочные комплексы обрабатывают антисептиком производства китайской компании «Жавель Син». Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Инструкция по применению гласит, что средство обладает одинаковой эффективностью в отношении всех видов бактерий, в том числе возбудителей туберкулёза, холеры, вирусов (от гриппа до СПИДа) и различных грибков», - сообщили в администрации.

Запас этих таблеток в городе примерно на месяц, в случае необходимости их всегда можно докупить.

«Они, к слову, не очень дорогие. На одну поливальную машину дополнительно тратится примерно по 200 рублей», - добавили в мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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