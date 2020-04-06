В Калининграде при падении в автобусе пострадала 53-летняя пассажирка

6 Апр 2020 2020-04-06T11:43:58+03:00

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В воскресенье, 5 апреля, в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Днем на проспекте Мира водитель рейсового автобуса при движении от остановки допустил падение пассажирки.

В результате падения 53-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU