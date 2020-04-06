В Калининграде при падении в автобусе пострадала 53-летняя пассажирка
Женщина госпитализирована
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье, 5 апреля, в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Днем на проспекте Мира водитель рейсового автобуса при движении от остановки допустил падение пассажирки.
В результате падения 53-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU