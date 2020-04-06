Полиция: На выходных калининградцы пытались попасть в курортные города на рыбалку и в гости

6 Апр 2020 2020-04-06T12:13:20+03:00

На въездах стояли патрули, которые проверяли, зачем водители направляются к побережью

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Несмотря на введенный запрет на посещение курортных городов, некоторые жители Калининградской области все равно пытались прорваться туда. Об этом «Комсомолке2 рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

«Многие люди предоставили паспорта с пропиской либо документы собственности, однако один мужчина прорывался заняться электрикой в магазине, другие ехали на рыбалку и в гости, а еще один водитель двигался к морю с большими мешками картофеля, которые собирался предлагать по подъездам людям», - отметила представитель УМВД.

В целом же, променады в курортных городах на выходных оказались пусты. На въездах стояли патрули, которые проверяли, зачем водители направляются к побережью.

«Если выяснялось, что причина поездки это - прогулка у моря, то стражи порядка проводили профилактическую беседу и рекомендовали вернуться домой и строго соблюдать требования постановления регионального правительства. Жители региона с пониманием отнеслись к запрету. Большинство, кто в эти дни проезжал через посты в такие города как Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский и др. возвращались домой с работы, либо навещали пожилых родственников. Полицейские предупреждают граждан о необходимости неукоснительного выполнения требований по контролю над санитарно-эпидемиологической обстановкой», - добавила Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU