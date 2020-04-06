В Калининграде закрыли для посещения пять городских парков

6 Апр 2020 2020-04-06T12:34:50+03:00

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В Калининграде закрыты для поседения все большие городские парки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии.

- Сейчас временно закрыты парки Гагарина, Южный, Макс-Ашманн, Теодора Кроне и Центральный парк культуры и отдыха, - рассказала руководитель пресс-службы мэрии Инна Вербицкая. – Правда, ворота в Центральном парке мы закрывать не стали из-за обращений жителей, так как автобусная остановка находится прямо перед главным входом, и главную аллею зеленой зоны горожане используют для транзита к детской областной больнице.

По словам Вербицкой, возникли сложности и с перекрытием движения через Макс-Ашманн парк и парк Теодора Кроне, вокруг которых нет ограды.

- Эти зеленые зоны у нас время от времени патрулируются полицией, поэтому администрации парков не стали колючую проволоку в пять рядов натягивать, - пошутила Вербицкая.

ИСТОЧНИК KP.RU