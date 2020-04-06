В Калининграде приостановлена продажа проездных билетов
Так власти намерены снизить передвижение людей в городе
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде с понедельника, 6 апреля, приостановлена продажа проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Проездные не будут продавать для максимального снижения передвижений по городу и сокращением численности работающего транспорта.
После снятия режима самоизоляции администрация Калининграда будет решать вопрос об апрельских проездных билетах, добавили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU