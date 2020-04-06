В Калининграде приостановлена продажа проездных билетов

6 Апр 2020 2020-04-06T12:54:06+03:00

Так власти намерены снизить передвижение людей в городе

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В Калининграде с понедельника, 6 апреля, приостановлена продажа проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проездные не будут продавать для максимального снижения передвижений по городу и сокращением численности работающего транспорта.

После снятия режима самоизоляции администрация Калининграда будет решать вопрос об апрельских проездных билетах, добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU