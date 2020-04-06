2020-04-06T13:18:47+03:00
Общество

В Калининграде в областной больнице заработал новый магнитно-резонансный томограф

Теперь в больнице два аппарата МРТ
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В областной клинической больнице заработал новый магнитно-резонансный томограф. С введением в эксплуатацию нового оборудования исследования в областной больнице в настоящее время проводятся на двух аппаратах МРТ, для работы на новом МРТ обучение прошел еще один врач-рентгенолог больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такие аппараты предназначены в первую очередь для онкопациентов, – пояснил главврач клинической больницы Константин Локтионов, – поэтому выход на полную мощность этого томографа позволит нам сократить до нормативных сроки ожидания исследований».

В этом году здесь также будут приобретены два новых современных компьютерных томографа. По одному аппарату уже идет подготовка к проведению закупочных процедур. Предполагается, что КТ заработает уже этим летом. Срок введение в эксплуатацию второго аппарата – четвертый квартал этого года.

Помимо этого, в ближайшее время будут проведены закупочные процедуры по определению поставщика дорогостоящей детали для 264-срезового компьютерного томографа ОКБ, вышедшего из строя в 2019 году. Проведение первых исследований на отремонтированном КТ запланировано на июнь-июль этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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