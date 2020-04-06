В мэрии Калининграда рассказали об интервалах движения общественного транспорта

6 Апр 2020 2020-04-06T13:36:41+03:00

С 21.00 до 22.00 интервалы движения составят от одного до двух часов

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В Калининграде интервалы движения общественного транспорта в утренние и вечерние часы «пик» составляют от 20 минут до одного часа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 21.00 до 22.00 интервалы движения составят от одного до двух часов. Власти предлагают горожанам пользоваться мобильными приложениями для отслеживания транспорта он-лайн, либо звонить в диспетчерские, чтобы не ждать автобус на остановке.

В понедельник, на городские маршруты сегодня вышли 98 больших автобусов и 103 - малого класса, а также пять трамваев и 11 троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU