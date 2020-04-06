Власти сообщили, какие компании в Калининграде могут работать в выходную неделю

6 Апр 2020 2020-04-06T13:47:46+03:00

В список вошли предприятия транспортной инфраструктуры и энергетического комплекса

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Региональные власти определили список компаний, которые могут работать в Калининградской области в выходную неделю. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Работать в Калининградской области разрешили:

– индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

– индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

– индивидуальным предпринимателям и организациям, обеспечивающим выполнение строительных или ремонтно-восстановительных работ по поддержанию энергосистемы Калининградской области в рабочем режиме;

– индивидуальным предпринимателям и организациям, оказывающим транспортные услуги, а также индивидуальным предпринимателям и организациям, обеспечивающие их деятельность.

При этом, отметили в правительстве, руководители подобных организаций должны обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU