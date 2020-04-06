В Калининграде школьникам начали выдавать продуктовые наборы

6 Апр 2020 2020-04-06T14:34:12+03:00

В продуктовый набор входят крупы, макароны, сгущенное молоко, йогурт, яблоки и другие продукты длительного хранения

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В Калининграде с понедельника, 6 апреля, школьникам начали выдавать продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Продуктовые наборы на период дистанционного обучения, получат школьники, которые ранее получали бесплатное питание в школах. Таких в областном центре около 9 тысяч.

«Сегодня в некоторых школах уже стартовала первая выдача продуктовых наборов на 10 учебных дней за период с 30 марта по 12 апреля. Так, родители учащихся лицея № 17 уже начали получать данную продуктовую помощь. Выдача продуктовых наборов проводится на территории школы и строго по графику, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер. Также в отдельных случаях организована доставка продуктов на дом», - отметили в пресс-службе мэрии.

В продуктовый набор входят крупы, макароны, сгущенное молоко, йогурт, яблоки и другие продукты длительного хранения. Компенсируется одноразовый прием пищи в день - это дополнительное питание к тому, которое ребенок получает дома.

В течение этой недели наборами планируется обеспечить всех школьников, которые получали бесплатное питание. По вопросам получения продуктовых наборов необходимо обращаться непосредственно в школу, в которой обучается ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU