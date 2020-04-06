2020-04-06T14:35:50+03:00
Общество

В Калининграде школьникам начали выдавать продуктовые наборы

Такие наборы предназначены только для тех учащихся, кто в школе получает бесплатное питание
Надежда Ржевская
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В соответствии с решением губернатора Калининградской области Антона Алиханова учащимся, которые ранее получали бесплатное питание в школах, будут предоставлены наборы продуктов на период дистанционного режима обучения. Как уточнили в мэрии Калининграда, льготное питание в Калининграде получают около 9000 тысяч школьников.

- Сегодня в некоторых школах уже стартовала первая выдача продуктовых наборов на 10 учебных дней за период с 30 марта по 12 апреля. Так, родители учащихся лицея № 17 сегодня уже начали получать данную продуктовую помощь. Выдача продуктовых наборов проводится на территории школы и строго по графику, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер. Также в отдельных случаях организована доставка продуктов на дом, - рассказали о деталях в городской администрции.

В продуктовый набор входят крупы, макароны, сгущенное молоко, йогурт, яблоки и другие продукты длительного хранения. Компенсируется одноразовый прием пищи в день - это дополнительное питание к тому, которое ребенок получает дома.

- По вопросам получения продуктовых наборов необходимо обращаться непосредственно в школу, в которой обучается ребенок, - обращают внимание родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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