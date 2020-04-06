Калининградцам пенсию принесут на дом почтальоны

6 Апр 2020 2020-04-06T14:37:59+03:00

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Региональное Отделение ПФР сообщает о доставке и выплате пенсий через отделения почтовой связи в период распространения новой коронавирусной инфекции. Доставка и выплата пенсии за апрель в Калининградской области будет производиться сотрудниками почтовых отделений на дом - с 3 по 10 апреля.

Подробную информацию о доставке пенсии следует уточнять, обратившись по многоканальному телефону «Почты России» 8-800-1000-000 (звонок по России бесплатный).

Берегите Ваше здоровье и здоровье Ваших близких!

ИСТОЧНИК KP.RU