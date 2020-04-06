Калининградцам пенсию принесут на дом почтальоны
Уточнить детали можно по бесплатному телефону
Изменить размер текста:
Региональное Отделение ПФР сообщает о доставке и выплате пенсий через отделения почтовой связи в период распространения новой коронавирусной инфекции. Доставка и выплата пенсии за апрель в Калининградской области будет производиться сотрудниками почтовых отделений на дом - с 3 по 10 апреля.
Подробную информацию о доставке пенсии следует уточнять, обратившись по многоканальному телефону «Почты России» 8-800-1000-000 (звонок по России бесплатный).
Берегите Ваше здоровье и здоровье Ваших близких!
ИСТОЧНИК KP.RU