2020-04-06T14:37:59+03:00
Общество

Калининградцам пенсию принесут на дом почтальоны

Уточнить детали можно по бесплатному телефону
Ольга Гончарова
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Региональное Отделение ПФР сообщает о доставке и выплате пенсий через отделения почтовой связи в период распространения новой коронавирусной инфекции. Доставка и выплата пенсии за апрель в Калининградской области будет производиться сотрудниками почтовых отделений на дом - с 3 по 10 апреля.

Подробную информацию о доставке пенсии следует уточнять, обратившись по многоканальному телефону «Почты России» 8-800-1000-000 (звонок по России бесплатный).

Берегите Ваше здоровье и здоровье Ваших близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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