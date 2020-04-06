2020-04-06T14:55:06+03:00
Общество

В Светлогорске грабитель забыл телефон на месте преступления

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Светлогорске полицейские раскрыли грабеж на автомойке на Калининградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Оператор ненадолго отлучился, оставив дверь в помещение незакрытой. Вернувшись, он встретил выходящего оттуда незнакомого мужчину. Злоумышленник попытался скрыться, между ним и потерпевшим завязалась борьба, в ходе которой подозреваемому удалось вырваться и убежать Вернувшись, он встретил выходящего оттуда незнакомого мужчину. Злоумышленник попытался скрыться, завязалась борьба, в ходе которой ему удалось вырваться и убежать.

Вскоре выяснилось, что грабитель забыл на столе в операторской свой мобильный телефон. Так что полицейские вскоре задержали 30-летнего владельца мобильника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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