2020-04-06T16:33:42+03:00
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В восьми городах области привлекли казаков к соблюдению режима самоизоляции

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области более ста казаков совместно с полицией охраняют общественный порядок. Члены казачьего общества дежурят в Калининграде, Черняховске, Советске, Светлогорске, Балтийске, Полесске, Мамоново и Янтарном, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В один из дней возле здания миграционной службы мы обнаружили скопление посетителей. Люди занимали очередь в четыре часа утра и находились там практически круглосуточно без средств защиты, – рассказали в казачьем обществе. – Совместно с полицией мы организовали и упорядочили доступ к получению услуг. Составили списки, определили очередность и помогали соблюдать социальную дистанцию в очереди».

Также в Калининграде казаки задержали мужчину при попытке грабежа и предотвращено несколько драк. Кроме того, они помогли полиции задержать преступника, находившегося в федеральном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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