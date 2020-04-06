2020-04-06T16:44:09+03:00
Общество

В Приморье отремонтировали спуск к морю

Благоустройство выполнили по муниципальной программе
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Светлогорский городской округ
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В центральной части поселка Приморье под Светлогосрком привели в порядок спуск к морю. Как сообщается в группе администрации Светлогорска в «ВКонтакте», после дождей покрытие из плит «поплыло», местами оно вовсе отсутствовало.

«Плиты выровняли и аккуратно уложили. В труднопроходимых местах на лаги уложили деревянный настил, которого прежде его не было. Сделали удобный лестничный спуск, установили деревянные перила, предварительно обработав дерево от гнили и грибка», - говорится в сообщении.

Работы выполнены по муниципальной программе по благоустройству территорий. Деньги выделялись из местного бюджета.

В администрации Светлогорска напомнили, что обновленным спуском можно будет воспользоваться только после того, как в регионе завершится режим изоляции, установленный из-за угрозы коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Приморье отремонтировали спуск к морю