Анжелика Майстер: В Калининградской области выросло число безработных

6 Апр 2020 2020-04-06T16:45:36+03:00

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В понедельник 6 апреля министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер сообщила журналистам, что в регионе начало расти число безработных.

- Мы видим чуть-чуть увеличение числа обращений в службу занятости. За прошлую неделю прирост обращений составил плюс 6,5% примерно, — рассказала Майстер. – Обращаются и те, кто впервые встает на учет (таких у нас примерно 300 человек за прошлую неделю), но много и тех (680 человек), кто подтверждал, что они пока без работы. Они прошли вторичную регистрацию.

Министр отметила, что Калининградская область стала одним из первых в России, где можно обратиться в службу дистанционно. Такая возможность появилась с 1 апреля (через портал «Госуслуг» и через личный интерактивный кабинет центра занятости).

- База, которая фиксирует безработных и их обращения – это федеральная программа, она называется «Катарсис». Ее нужно было доработать чуть-чуть, чтобы была возможность принимать обращения от первичных безработных в дистанционном режиме. Вообще по закону человек должен лично придти в службу занятости и принести необходимы документы, но сегодня ситуация немного другая, - добавила Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU