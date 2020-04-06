Tele2 продлила до конца апреля бесплатное использование мессенджеров за границей

6 Апр 2020 2020-04-06T17:07:49+03:00

Оператор продолжает поддерживать клиентов, которые пока не могут вернуться в Россию

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Из-за ограничения авиасообщения со странами Евросоюза и СНГ на фоне пандемии коронавируса многие по-прежнему не могут вернуться домой. В связи с этим оператор продлил своим абонентам возможность бесплатного использования мессенджеров в международном роуминге в следующих странах: Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.

Бесплатно отправлять сообщения в WhatsApp, Viber и «ТамТам» абоненты Tele2, находящиеся за рубежом, смогут до 30 апреля. Услуга «Безлимитные мессенджеры за границей» доступна даже при нулевом балансе на любых тарифных планах. Ее можно активировать бесплатно в личном кабинете или с помощью команды, указанной в SMS.

Напомним, что ранее благодаря услуге «На доверии» все абоненты Tele2 в Европе и странах СНГ получили возможность оставаться на связи в роуминге даже при отрицательном балансе до 1000 рублей. С 17 марта компания обнулила стоимость звонков для своих клиентовиз любого российского региона присутствия на московские горячие линии по коронавирусу и сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

ИСТОЧНИК KP.RU