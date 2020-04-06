Алиханов: В ближайшее время ждем подтверждения более 10 случаев коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T17:29:02+03:00

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В Калининградской области в ближайшее время ожидается подтверждение более 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, это будет накопленный результат исследований за несколько дней.

Как ранее писала «Комсомолка», в Калининградской области уже четыре дня не выявляют новых случай заражения. Официально в области подтверждено 19 случаев заболевания новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU