2020-04-06T17:56:14+03:00
Общество

В Светлогорске началось строительство участка велодорожки

Работы начались на участке в парке Георгенсвальде.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Светлогорске в понедельник, 6 апреля, начались работы по строительству велодорожки, которая свяжет поселок Приморье с Куршской косой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Работы начались на участке в парке Георгенсвальде.

«Общая протяженность участка велодорожки, проходящей через Светлогорск, составляет порядка 11 километров. Сегодня начались подготовительные работы в парке Георгенсвальде. Затем дорожники приступят к укладке плитки на 600-метровом участке», – рассказал директор управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.

Общая протяженность первой очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области составляет 33,96 километра.

В 2019 году были выполнены работы на участках, имеющих разрешение на строительство в Зеленоградске. Так, по улице Гагарина уложено более 700 метров тротуарной плитки с пешеходной зоной, в городском парке – 850 метров. На променаде заменено 1 150 м тротуарной плитки. В настоящее время ведутся подготовительные работы в поселке Заостровье.

Ввод в эксплуатацию первого этапа велодорожки от Зеленоградска (въездное КПП на Куршскую косу) до поселка Приморье под Светлогорском, по контракту намечен на июнь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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