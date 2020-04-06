2020-04-06T18:02:23+03:00
Общество

Калининградские ветераны не поедут в Москву на Парад Победы

Поездку отменили из-за угрозы коронавируса
Александр КАТЕРУША
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Ветераны Великой Отечественной войны 9 мая не поедут в Москву на Парад Победы. Об этом «Комсомолке» рассказал председатель совета ветеранов Калининградской области Юрий Боченков со ссылкой на письмо, которое он получил в понедельник 6 апреля.

- Я получил письмо из администрации президента о том, что лиц старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны не направлять в Москву на мероприятия в честь 75-летнего юбилея Победы. Связано это с угрозой распространения коронавируса, - сказал Юрий Боченков.

Отметим, Парад Победы 9 мая в Москве под вопросом. По некоторым данным его планируют перенести на 24 июня. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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