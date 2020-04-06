За неделю в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя
С 30 марта по 5 апреля, в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 34 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего в течение недели в регионе было зафиксировано 9790 нарушений Правил дорожного движения. Было выявлено 17 случаев перевозки детей без специальных удерживающих кресел и 32 факта непредоставления преимущества пешеходам.
За семь дней в области произошло 52 ДТП без пострадавших, в четырех авариях два человека погибли и двое получили ранения различной степени тяжести.
Госавтоинспекция призывает всех жителей проявить сознательность и поберечь себя и близких. Оставайтесь дома!
ИСТОЧНИК KP.RU