В Калининграде осталось 22 участника штурма Кенигсберга

6 Апр 2020 2020-04-06T18:48:06+03:00

Герои войны уходят, оставляя память о себе и своих подвигах

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В городе Калининграде осталось 22 участника штурма Кенигсберга. Об этом «Комсомолке» рассказал председатель городского совета ветеранов Михаил Свиридов.

- Печально, но время идет, ветераны уходят. Всего 22 участника штурма в Калининграде осталось в живых, - сказал Михаил Свиридов.

Так, недавно стало известно о кончине Ивана Тихонова, подполковника милиции в отставке, артиллериста, участника штурма Кенигсберга, который рассказывал «Комсомолке», как в 1945 году ночевал в круглой башне Королевского замка, а потом, спустя годы, рисовал ее.

Штурм Кенигсберга, начался ровно 75 лет назад 6 апреля и продлился четыре дня.

В этот понедельник стало известно, что калининградские ветераны Великой Отечественной войны 9 мая не поедут в Москву на Парад Победы из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU