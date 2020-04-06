2020-04-06T18:48:06+03:00
Общество

В Калининграде осталось 22 участника штурма Кенигсберга

Герои войны уходят, оставляя память о себе и своих подвигах
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В городе Калининграде осталось 22 участника штурма Кенигсберга. Об этом «Комсомолке» рассказал председатель городского совета ветеранов Михаил Свиридов.

- Печально, но время идет, ветераны уходят. Всего 22 участника штурма в Калининграде осталось в живых, - сказал Михаил Свиридов.

Так, недавно стало известно о кончине Ивана Тихонова, подполковника милиции в отставке, артиллериста, участника штурма Кенигсберга, который рассказывал «Комсомолке», как в 1945 году ночевал в круглой башне Королевского замка, а потом, спустя годы, рисовал ее.

Штурм Кенигсберга, начался ровно 75 лет назад 6 апреля и продлился четыре дня.

В этот понедельник стало известно, что калининградские ветераны Великой Отечественной войны 9 мая не поедут в Москву на Парад Победы из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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