Калининградскую компанию уличили в незаконной рубке деревьев на 8 млн рублей

6 Апр 2020 2020-04-06T19:04:04+03:00

Коммерсанты занимались вырубкой деревьев в двух лесничествах

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Калининградская компания незаконно допустила вырубку деревьев с превышением разрешенных объемов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ООО «Картэ» занималось рубкой деревьев в Светлогорском и Северном лесничествах. Ущерб составил более 8 млн рублей, которые должны быть зачислены в федеральный бюджет.

В результате Калининградская межрайонная прокуратура направила в суд два исковых заявления с требованием возместить причиненный ущерб.

Сейчас иски находятся на рассмотрении, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU