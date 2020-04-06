Калининградскую компанию уличили в незаконной рубке деревьев на 8 млн рублей
Коммерсанты занимались вырубкой деревьев в двух лесничествах
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Калининградская компания незаконно допустила вырубку деревьев с превышением разрешенных объемов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ООО «Картэ» занималось рубкой деревьев в Светлогорском и Северном лесничествах. Ущерб составил более 8 млн рублей, которые должны быть зачислены в федеральный бюджет.
В результате Калининградская межрайонная прокуратура направила в суд два исковых заявления с требованием возместить причиненный ущерб.
Сейчас иски находятся на рассмотрении, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU