2020-04-06T19:09:37+03:00
Общество

Двое жителей Нестерова попались на краже домашней птицы

Ущерб составил 10 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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В Нестеровском районе полицейские раскрыли кражу домашней птицы из хозпостройки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пятнадцать кур и две цесарки пропали ночью. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленники проникли внутрь через незакрытую входную дверь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении преступления. Злоумышленниками оказались ранее судимый 36-летний житель соседнего села и его 18-летний односельчанин.

На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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