Двое жителей Нестерова попались на краже домашней птицы
В Нестеровском районе полицейские раскрыли кражу домашней птицы из хозпостройки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Пятнадцать кур и две цесарки пропали ночью. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленники проникли внутрь через незакрытую входную дверь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении преступления. Злоумышленниками оказались ранее судимый 36-летний житель соседнего села и его 18-летний односельчанин.
На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU