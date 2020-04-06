Пока ехала скорая, отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой ребенка

6 Апр 2020 2020-04-06T19:29:51+03:00

Он выполнял указания врача, которые тот давал по телефону

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Трагедия случилась в поселке Лесной Городок под Москвой. Как сообщает kp.ru, утром 4 апреля во время завтрака двухлетний малыш подавился курагой и начал задыхаться. Родители срочно вызвали карету "Скорой помощи".

Чтобы добраться до Лесного Городка из Одинцово, медикам понадобилось около 15 минут. Все это время врач скорой по телефону инструктировал отца, подробно рассказывал, что нужно делать, чтобы спасти жизнь ребенку. Добравшись до места, врачи продолжили реанимацию ребенка. Увы, но вернуть малыша к жизни не удалось. Как выяснилось позже, кусочек кураги попал в разветвление бронхов.

В следственном управлении Следственного комитета по городу Одинцово сообщили, что в настоящее время проводится проверка по факту смерти 2-летнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU