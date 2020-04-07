В Калининграде установлен новый температурный рекорд
По данным портала pogodaiklimat.ru, в понедельник, 6 апреля, температура воздуха в Калининграде поднялась до отметки +18,1 градуса. Минувший день стал самым теплым с начала 2020 года. Кроме того, был побит и суточный температурный рекорд, который продержался… ровно год. 6 апреля 2019 года в нашем городе зафиксировали температуру +17,6 градуса.
Таким образом, пока что в нынешнем году установлены 5 суточных рекордов:
15 января +8,1
1 февраля +10,4
2 февраля +10,2
17 февраля +12,9
6 апреля +18,1
Отметим, что по средней температуре январь-2020 в Калининграде стал самым теплым в истории метеонаблюдений.
ИСТОЧНИК KP.RU