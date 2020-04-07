На Восточной эстакаде в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена»
Женщина госпитализирована
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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За минувшие сутки в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на Восточной эстакаде в 16 часов. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево на не предоставила преимущество проезжающему навстречу автомобилю.
В результате столкновения 51-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU