На Восточной эстакаде в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена»

7 Апр 2020 2020-04-07T10:19:59+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Восточной эстакаде в 16 часов. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево на не предоставила преимущество проезжающему навстречу автомобилю.

В результате столкновения 51-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU