В Калининградской области выявили 29 новых случаев коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T10:39:49+03:00

В регионе с начала эпидемии подтверждено уже 48 случаев заражения

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Утром во вторник, 7 апреля стало известно, что в Калининградской области выявили сразу 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, в регионе с начала эпидемии подтверждено уже 48 случаев заражения.

В России за сутки выявлено 1 154 новых случая заболевания в 43-х регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU