В Калининградской области выявили 29 новых случаев коронавируса
В регионе с начала эпидемии подтверждено уже 48 случаев заражения
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Утром во вторник, 7 апреля стало известно, что в Калининградской области выявили сразу 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Таким образом, в регионе с начала эпидемии подтверждено уже 48 случаев заражения.
В России за сутки выявлено 1 154 новых случая заболевания в 43-х регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU