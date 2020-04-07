29 новых случаев коронавируса в Калининграде: Кто и где заразился, возраст и состояние заболевших

7 Апр 2020 2020-04-07T11:20:46+03:00

Все заболевшие изолированы, они госпитализированы в инфекционный стационар

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Во вторник, 7 апреля, стало известно о 29-ти новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, среди заболевших один ребёнок, 12 человек в возрасте 19-45 лет; 9 человек в возрасте 46-65 лет; 5 человек-старше 65 лет.

«У девяти заболевших инфекция реализовалась после возвращения в страну из поездок в Испанию, Ю.Корею,Италию, Литву, Германию, Болгарию, Белоруссию», - добавили в оперативном штабе.

Трое заболевших – участники той самой «коронавирусной вечеринки».

У 11 заболевших инфекция реализовалась в условиях семейного и рабочего контакта с заболевшим ранее, у 6 человек эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена.

Сейчас все заболевшие изолированы, госпитализированы в инфекционный стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU