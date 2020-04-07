29 новых случаев коронавируса в Калининграде: Кто и где заразился, возраст и состояние заболевших
Во вторник, 7 апреля, стало известно о 29-ти новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, среди заболевших один ребёнок, 12 человек в возрасте 19-45 лет; 9 человек в возрасте 46-65 лет; 5 человек-старше 65 лет.
«У девяти заболевших инфекция реализовалась после возвращения в страну из поездок в Испанию, Ю.Корею,Италию, Литву, Германию, Болгарию, Белоруссию», - добавили в оперативном штабе.
Трое заболевших – участники той самой «коронавирусной вечеринки».
У 11 заболевших инфекция реализовалась в условиях семейного и рабочего контакта с заболевшим ранее, у 6 человек эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена.
Сейчас все заболевшие изолированы, госпитализированы в инфекционный стационар.
ИСТОЧНИК KP.RU