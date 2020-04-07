В Калининграде растет число пострадавших - участников «коронавирусной вечеринки»
В Калининградской области растет количество пострадавших участников той самой «коронавирусной вечеринки». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Напомним, в середине марта в одном из ресторанов Калининграда некий «московский чиновник» праздновал день рождения. При этом, москвич прилетел в регионе с подтвержденным диагнозом. На той вечеринке, по данным региональных властей, было несколько десятков человек.
2 апреля стало известно, что коронавирусом заболели сразу 6 участников вечеринки, сегодня сообщили о еще трех случаях заболевания.
Сейчас в регионе зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU