В Калининграде растет число пострадавших - участников «коронавирусной вечеринки»

7 Апр 2020 2020-04-07T11:33:21+03:00

Уже заболели девять человек

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области растет количество пострадавших участников той самой «коронавирусной вечеринки». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, в середине марта в одном из ресторанов Калининграда некий «московский чиновник» праздновал день рождения. При этом, москвич прилетел в регионе с подтвержденным диагнозом. На той вечеринке, по данным региональных властей, было несколько десятков человек.

2 апреля стало известно, что коронавирусом заболели сразу 6 участников вечеринки, сегодня сообщили о еще трех случаях заболевания.

Сейчас в регионе зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU