В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

7 Апр 2020 2020-04-07T11:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 апреля, в Калининграде в и течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской адмиинстрации.

До 17 часов без свет останутся дома в микрорайоне Чкаловск по ул. Габайдулина 2-20,5-13б, ул. Калачёва 2-4,1. Ещё один адрес плановых работ на объекте энергохозяйства – подстанция на Портовой. Улица и три переезда на ней будут без электричества до 18 часов.

Из-за отключения двух подстанций в разных концах Калининграда до 14 часов без горячей воды побудут дома по ул. Дзержинского 100-106д, ул. Черниговская 31а-37,43а и ул. Беланова 31-61,71-85.

ИСТОЧНИК KP.RU