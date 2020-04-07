Жителя Калининграда оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T12:15:26+03:00

Мужчина сидел на лавочке на Верхнем озере и читал книгу

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В Калининграде впервые с начала введения ограничительных мер оштрафовали местного жителя, который нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Сообщается, что 6 апреля мужчина «при отсутствии исключительных случаев для нахождения в общественном месте покинул место проживания и находился в общественном месте – около одного из домов по ул. Верхнеозерной в Калининграде».

«Тем самым он не выполнил санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия в период осуществления на территории Калининградской области ограничительных мероприятий (карантина)», - отметили в пресс-службе суда.

В результате суд оштрафовал калининградца на 15 тысяч рублей.

Отметим, что накануне постановление суда о наложении штрафа появилось в социальных сетях. В частности, там было указано, что мужчина сидел на лавочке на набережной Верхнего озера и читал книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU