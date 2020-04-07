Коронавирус в Калининграде, 7 апреля 2020: 9 человек выписаны из больницы
Во вторник, 7 апреля, в Калининградской области было зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. По данным оперативного штаба, COVID-19 был обнаружен у 29 калининградцев, причем шестеро из них подхватили вирус непонятно где.
Но есть и хорошие новости. Руководитель пресс-службы регионального правительсва Дмитрий Лысков сообщил журналистам, что по данным на 7 апреля 9 человек в Калининградской области, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны из больницы. Последней была выписана женщина - мать 13-летнего ребенка, вернувшегося из Австрии.
Всего же, по последней информации, обследовано нарастающим итогом на COVID-19 5637 человек, выявлено 48 случаев заражения, под наблюдением остаются 904 калининградца, при этом 27 человек находятся в лагере "Паруса надежды" в Светлогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU