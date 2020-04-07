Калининградец организовал незаконную добычу песка под Светлым

7 Апр 2020 2020-04-07T12:46:58+03:00

Как установили полицейские, он успел получить доход в размере 2,4 млн рублей

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Полиция пресекла незаконную добычу песка в Светловском городском округе. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

34-летний мужчина разведал месторождение песка в районе поселка Ижевское и нанял необходимое оборудование. Добыча осуществлялась по ночам, а песок организатор незаконного бизнеса продавал на строительные объекты.

Полицейские установили наблюдение за местностью и ночью задержали три грузовика, вывозившие песчано-гравийную смесь, а также экскаватор, который осуществлял ее погрузку. Вместе с водителями техники сотрудниками полиции был задержан и организатор преступного бизнеса. Как установили полицейские, он успел получить доход в размере 2,4 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», по данному факту ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU