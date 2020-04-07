Калининградцы в лесу под Мамоново собрали полные корзины грибов

7 Апр 2020 2020-04-07T13:41:14+03:00

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В Калининградской области открыли сезон сбора грибов. Для подосиновиков и белых еще, конечно, рано. Зато для сморчков и строчков – самое время. Целыми корзинами их собирают в лесах под Мамоново. Об этом «Комсомолке» рассказал грибник Сергей.

- Собирать сморчки очень интересно. Они растут, как и многие другие грибы семьями. Но скрываются под слоем сухой листвы. Поэтому приходится поднимать листья, чтобы отыскать сморщенные шляпки, - рассказывает Сергей.

Грибы прячутся под сухими листьями.Фото: Александр КАТЕРУША

Сморчки растут только весной, и особенно хорошо на старых пожарищах. В урожайный год их можно набрать в большом количестве.

Строчки и сморчки часто относят к условно съедобным. То есть это те же съедобные грибы, которые можно использовать в пищу только при определенных условиях, а именно подвергнув их дополнительной, термической и иной обработке, например, сварив в кипятке.

Собранные сморчки и строчки рекомендуют отварить в течение 20 минут и сливать воду. После такой обработки грибы можно есть.Фото: Александр КАТЕРУША

- Собранные сморчки и строчки рекомендуют отварить в течение 20 минут и сливать воду. После такой обработки грибы варят, жарят, тушат в сметане, - говорят грибники.

«Комсомолка» напоминает – если вы не разбираетесь в грибах или не уверены в них, то не стоит брать. Собирайте только те грибы, которые вам известны и знакомы!

ИСТОЧНИК KP.RU