2020-04-07T13:41:14+03:00
Общество

Калининградцы в лесу под Мамоново собрали полные корзины грибов

Весенние сморчки горожане ищут в сухой листве [фото]
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Полные корзины сморчков - урожай весны 2020.Полные корзины сморчков - урожай весны 2020.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининградской области открыли сезон сбора грибов. Для подосиновиков и белых еще, конечно, рано. Зато для сморчков и строчков – самое время. Целыми корзинами их собирают в лесах под Мамоново. Об этом «Комсомолке» рассказал грибник Сергей.

- Собирать сморчки очень интересно. Они растут, как и многие другие грибы семьями. Но скрываются под слоем сухой листвы. Поэтому приходится поднимать листья, чтобы отыскать сморщенные шляпки, - рассказывает Сергей.

Грибы прячутся под сухими листьями. Фото: Александр КАТЕРУША

Грибы прячутся под сухими листьями.Фото: Александр КАТЕРУША

Сморчки растут только весной, и особенно хорошо на старых пожарищах. В урожайный год их можно набрать в большом количестве.

Строчки и сморчки часто относят к условно съедобным. То есть это те же съедобные грибы, которые можно использовать в пищу только при определенных условиях, а именно подвергнув их дополнительной, термической и иной обработке, например, сварив в кипятке.

Собранные сморчки и строчки рекомендуют отварить в течение 20 минут и сливать воду. После такой обработки грибы можно есть. Фото: Александр КАТЕРУША

Собранные сморчки и строчки рекомендуют отварить в течение 20 минут и сливать воду. После такой обработки грибы можно есть.Фото: Александр КАТЕРУША

- Собранные сморчки и строчки рекомендуют отварить в течение 20 минут и сливать воду. После такой обработки грибы варят, жарят, тушат в сметане, - говорят грибники.

«Комсомолка» напоминает – если вы не разбираетесь в грибах или не уверены в них, то не стоит брать. Собирайте только те грибы, которые вам известны и знакомы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде директора компании будут судить за уклонение от уплаты налогов на 7,8 млн рублей
Калининградец снял с карты собутыльника 30 тысяч рублей
Алиханов: Возить тесты на коронавирус в Москву или Новосибирск больше не нужно
Атлет из Калининграда возглавил рейтинг мировой федерации спортивной борьбы
ГИБДД: В период самоизоляции водители в Калининграде стали чаще превышать скорость
Калининградцы в лесу под Мамоново собрали полные корзины грибов
Калининградец организовал незаконную добычу песка под Светлым
Коронавирус в Калининграде, 7 апреля 2020: 9 человек выписаны из больницы
Жителя Калининграда оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
В Калининграде растет число пострадавших - участников «коронавирусной вечеринки»
29 новых случаев коронавируса в Калининграде: Кто и где заразился, возраст и состояние заболевших
В Калининградской области выявили 29 новых случаев коронавируса
На Восточной эстакаде в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена»
В Калининграде установлен новый температурный рекорд
В Калининградской области обрушилась кирха, построенная в начале XIX века
Пока ехала скорая, отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой ребенка
Двое жителей Нестерова попались на краже домашней птицы
Калининградскую компанию уличили в незаконной рубке деревьев на 8 млн рублей
В Калининграде осталось 22 участника штурма Кенигсберга
За неделю в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя
Калининградские ветераны не поедут в Москву на Парад Победы
В Светлогорске началось строительство участка велодорожки
Алиханов: В ближайшее время ждем подтверждения более 10 случаев коронавируса
Tele2 продлила до конца апреля бесплатное использование мессенджеров за границей
Анжелика Майстер: В Калининградской области выросло число безработных