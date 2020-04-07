ГИБДД: В период самоизоляции водители в Калининграде стали чаще превышать скорость

7 Апр 2020 2020-04-07T13:20:11+03:00

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В период действия самоизоляции в Калининградской области автолюбители стали чаще нарушать скоростной режим. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, в первые два дня режима самоизоляции комплексы фото-видео фиксации зафиксировали 3512 нарушителей скоростного режима. Неделей ранее за аналогичный период времени, фото-видео комплексы выявили 3189 водителей, превышающих скорость.

«По статистике, в результате снижения уровня загруженности на дорогах Калининградской области и улучшения погодных условий, водители чаще стали превышать установленный скоростной режим», - отметили в ГИБДД.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения оставаться в эти дни дома и не нарушать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU