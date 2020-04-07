ГИБДД: В период самоизоляции водители в Калининграде стали чаще превышать скорость
В период действия самоизоляции в Калининградской области автолюбители стали чаще нарушать скоростной режим. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, в первые два дня режима самоизоляции комплексы фото-видео фиксации зафиксировали 3512 нарушителей скоростного режима. Неделей ранее за аналогичный период времени, фото-видео комплексы выявили 3189 водителей, превышающих скорость.
«По статистике, в результате снижения уровня загруженности на дорогах Калининградской области и улучшения погодных условий, водители чаще стали превышать установленный скоростной режим», - отметили в ГИБДД.
Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения оставаться в эти дни дома и не нарушать режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU