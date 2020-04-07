Атлет из Калининграда возглавил рейтинг мировой федерации спортивной борьбы

7 Апр 2020 2020-04-07T13:12:02+03:00

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Рейтинг лучших борцов планеты на 2020 год опубликовала организация United World Wrestling. Единственным россиянином-лидером признан дважды чемпион мира и чемпион Европы Муса Евлоев из Калининграда.

Как рассказали "Комсомолке" в региональном министерстве спорта, наш земляк возглавил весовую категорию до 97 килограммов.

Всего же в греко-римском стиле представлены десятки лучших спортсменов в шести олимпийских весовых категориях от 60 до 130 килограммов. Помимо калининградца, в списке есть спортсмены из Армении, Турции, Италии, Польши, США, Чехии, Франции и других стан.

Муса – борец регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и Центрального спортивного клуба армии

Уроженец Ингушетии, борьбой начал заниматься уже в Калининграде, где проживает его семья и первый наставник, Заслуженный тренер России Владимир Хромов.

За золото чемпионатов мира 2018 и 2019 годов Евлоев удостоен высшего отраслевого звания Заслуженный мастер спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU