Алиханов: Возить тесты на коронавирус в Москву или Новосибирск больше не нужно
Теперь анализы будут проверять в Калининграде
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во вторник, 7 апреля стало известно, что в Калининградской области подтверждено сразу 29 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram, рост количества заболевших - результат подтверждения исследований за период с 1 апреля по 6 апреля.
«Со вчерашнего дня лаборатория в Калининграде приобрела статус референс-центра, возить материалы в Москву или Новосибирск больше не нужно», - добавил глава региона.
Сейчас в регионе официально подтверждено 48 случаев заболевания новой инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU