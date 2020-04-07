Алиханов: Возить тесты на коронавирус в Москву или Новосибирск больше не нужно

7 Апр 2020 2020-04-07T13:38:46+03:00

Теперь анализы будут проверять в Калининграде

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Во вторник, 7 апреля стало известно, что в Калининградской области подтверждено сразу 29 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram, рост количества заболевших - результат подтверждения исследований за период с 1 апреля по 6 апреля.

«Со вчерашнего дня лаборатория в Калининграде приобрела статус референс-центра, возить материалы в Москву или Новосибирск больше не нужно», - добавил глава региона.

Сейчас в регионе официально подтверждено 48 случаев заболевания новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU