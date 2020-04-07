Калининградец снял с карты собутыльника 30 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
.Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На выходных 34-летний мужчина выпивал со своим 56-летним приятелем. Когда старший товарищ уснул, горожанин похитил его карту и снял в ближайшем банкомате 30 тысяч рублей.
На ранее неоднократно мужчину завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».
ИСТОЧНИК KP.RU