Калининградец снял с карты собутыльника 30 тысяч рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T13:51:47+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На выходных 34-летний мужчина выпивал со своим 56-летним приятелем. Когда старший товарищ уснул, горожанин похитил его карту и снял в ближайшем банкомате 30 тысяч рублей.

На ранее неоднократно мужчину завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU