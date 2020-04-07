В Калининграде директора компании будут судить за уклонение от уплаты налогов на 7,8 млн рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T14:01:45+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании, занимающейся монтажом лифтового оборудования. 41-летнего бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, в течение почти двух лет мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения, что помогло ему завысить расходы предприятия и налоговые вычеты по НДС. Это помогло ему уклониться от уплаты налогов на 7,8 млн рублей.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Кроме этого, ранее суд арестовал имущество обвиняемого – автомобиль, земельный участок и несколько жилых домов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU