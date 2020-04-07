В Калининграде директора компании будут судить за уклонение от уплаты налогов на 7,8 млн рублей
В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании, занимающейся монтажом лифтового оборудования. 41-летнего бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
По версии следствия, в течение почти двух лет мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения, что помогло ему завысить расходы предприятия и налоговые вычеты по НДС. Это помогло ему уклониться от уплаты налогов на 7,8 млн рублей.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Кроме этого, ранее суд арестовал имущество обвиняемого – автомобиль, земельный участок и несколько жилых домов.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU