2020-04-07T15:05:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Архиепископ Калининградский призвал горожан молиться о врачах и медработниках

Владыка Серафим в очередной раз обратился к верующим
Александр КАТЕРУША
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Архиепископ Калининградский призвал горожан молиться о врачах.Архиепископ Калининградский призвал горожан молиться о врачах.Фото: YouTube
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Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с видеообращением к жителям региона, призвав «всех к молитве о врачах и медицинских работниках».

Ролик выложен на страничке Калининградской епархии.

«В эти непростые дни я призываю всех к молитве о врачах и медицинских работниках. Именно они несут на своих плечах основное бремя борьбы с эпидемией, реализуя в полной мере Евангельское понятие «Любовь к ближнему». Сегодня врачи, как и в древности, выполняют свой медицинский долг перед лицом неизвестной болезни, которая неожиданно вошла в нашу жизнь и изменила ее», - сказал архиепископ в обращении.

Он отметил, что Церковь просит о том, чтобы Господь благословил врачей и их труд, чтобы везде и всегда они с любовью и долготерпением принимали больных.

Ранее архиепископ Калининградский призвал горожан воздержаться от посещения богослужений в храмах и усиленно молиться дома.

Кроме того, Серафим провез вокруг Калининграда икону Пресвятой Богородицы, во время необычного действа во всех храмах города звонили колокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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